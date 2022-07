Pepe: "Sorte do jogador que pode trabalhar com Sérgio Conceição"

O capitão do FC Porto, Pepe, acredita que os jogadores são "sortudos" por poderem trabalhar com Sérgio Conceição, treinador dos dragões há cinco anos.

Questionado sobre a continuidade do treinador, Pepe elogia Sérgio Conceição, em conferência de imprensa de antevisão da Supertaça Cândido de Oliveira.

"Todos sabemos a importância, não só para o nosso clube, mas para o nosso futebol, ter um treinador como o nosso. É espetacular, sorte do jogador que pode trabalhar com ele, a exigência é máxima, mas sabemos que vamos colher o fruto. Sorte do clube de poder ter um treinador com o o nosso. O mais importante é ele estar connosco e poder dar continuidade", disse.

Aos 39 anos de idade, Pepe garante que se sente bem e está preparado para somar o primeiro troféu da época.

"Estou bem e feliz, um privilegiado porque gosto muito do que faço. A expetativa é boa, trabalhamos muito para disputar este jogo com a máxima seriedade. É um titulo que queremos ganhar e dar alegria aos adeptos. A equipa está bem e confiante. Vai ser um jogo extremamente difícil, como todas as finais", diz.

O Porto volta à competição este sábado, às 20h45, com a Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Tondela. O jogo, em Aveiro, terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.