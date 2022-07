"Os portistas reconhecem mais importância a Conceição do que a Pinto da Costa"

As críticas de José Fernando Rio a Pinto da Costa, são acompanhadas de elogios ao treinador e pai do jovem jogador do FC Porto, que não se terá oposto a que Francisco Conceição tivesse aceitado o desafio que lhe foi proposto pelo Ajax, sabendo que nos cofres da Porto SAD entram apenas cinco milhões de euros.

Para o candidato que mais oposição congregou nas eleições de há dois anos para a presidência do FC Porto, “neste momento, não há um único portista que não reconheça mais importância a Sérgio Conceição do que a Pinto da Costa na conquista dos últimos títulos e isso quer dizer alguma coisa".

Ou o Porto não quis manter Francisco Conceição, ou distraiu-se

José Fernando Rio defende que transferir Francisco Conceição para o Ajax por cinco milhões de euros “é ridículo e basicamente significa oferecer o jogador”.

Ao não renovar e impor uma cláusula mais elevada no contrato do avançado de 19 anos, “a SAD andou muito mal: ou não quis renovar com Francisco Conceição, ou andou distraída. Qualquer das hipóteses é muito má para a SAD do Porto”, acentua.

O candidato da oposição mais votado nas últimas eleições no universo portista espera para ver qual será o posicionamento da SAD liderada por Pinto da Costa que, neste mercado verão, até agora anunciou como único reforço o defesa central David Carmo (ex-SC Braga) e a continuidade de Stephen Eustáquio, contratado a título definitivo ao Paços de Ferreira.

Duas entradas, por comparação com as saídas de cinco jogadores, desde janeiro, todos com lugar no onze preferido de Sérgio Conceição.

“O Porto, neste momento, está mais fraco do que na temporada passada”, diz José Fernando Rio, quando olha para as saídas de Luis Diaz (Liverpool), Chancel Mbemba (Marselha), Fábio Vieira (Arsenal), Vitinha (PSG) e Francisco Conceição (Ajax).

“Vai ter de ir ao mercado e quero ver que tipo de aquisições vai fazer, porque se não tem dinheiro para renovar com o Francisco Conceição, quanto é que vai dar por esses jogadores sul-americanos?”, interroga-se.