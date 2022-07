FC Porto quer acrescentar a Taça da Liga e Supertaça aos títulos da época passada

O internacional português Cláudio Ramos diz que o objetivo do FC Porto esta época é vencer todos os títulos internos, ou seja, juntar a Taça da Liga e a Supertaça à "dobradinha" da época passada.

"A nível interno, como é óbvio, o FC Porto entra sempre para ganhar. Queremos revalidar dois títulos e acrescentar a Supertaça e a Taça da Liga, são os nossos objetivos sem dúvida", disse, aos meios do clube.



O Porto voltou ao trabalho esta sexta-feira e o guardião confirma um plantel motivado para preparar a temporada.

"É sempre bom regressar depois do período de férias. Voltamos motivados porque a época passada deu-nos confiança para agora arrancarmos da melhor maneira. Agora, tal como em todas as pré-épocas, vamos dar no duro e arrancar na maior força", disse.

O guarda-redes de 30 anos fez apenas dois jogos no Porto a época passada e quer voltar a aproveitar "todas as oportunidades".

"Tenho sempre muita confiança em mim, nas minhas capacidades, e agora é aproveitar a pré-época para trabalhar, dar o meu melhor e aproveitar todas as oportunidades que forem dadas", termina.