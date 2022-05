Mbemba e lesões de Pepe obrigam FC Porto a ir ao mercado por centrais

Os treinadores Carlos Azenha e José Nuno Azevedo consideram que o FC Porto precisa de ir ao mercado de transferências, este verão, buscar centrais. Pode ser um ou até dois, dependendo do futuro de Mbemba.

É sobre defesa, e sobretudo ao nível dos centrais, que Sérgio Conceição deverá fazer incidir uma parte do relatório que está a elaborar para entregar ainda esta semana a Pinto da Costa. Dois treinadores ouvidos por Bola Branca coincidem nesta análise. Carlos Azenha, antigo adjunto de Jesualdo Ferreira no FC Porto, admite até a possibilidade de o Porto ter de ir ao mercado por dois centrais. Depende de quem ficar:



"Deduzo que o Mrcano não deve ficar. Independentemente disso, e com a saída do Mbemba, o Porto terá de se reforçar, pelo menos, com um ou dois defesas-centrais, porque o Pepe é uma mais-valia garantida, mas terá de ter alguém ao lado. Os 39 anos do Pepe ainda dão garantias para jogar, mas, de qualquer maneira, vai ser necessário um substituto para o Mbemba e tem de se ver como será a situação de Rúben Semedo, se fica ou não fica. Se não ficar, seguramente o Porto vai buscar dois centrais."



Também o treinador e comentador da Renascença José Nuno Azevedo entende que o FC Porto terá de forçosamente ir ao mercado de centrais, devido à provável saída de Mbemba e aos problemas físicos de Pepe.

"Longe de mim dizer que é uma questão de qualidade, é claramente uma questão física: as dificuldades que o Pepe foi apresentando ao longo da temporada podem vir a repetir-se e o Porto ficaria algo debilitado. Mbemba vai sair e, depois, há a dúvida se Rúben Semedo continua. Fábio Cardoso penso que sim. Atendendo, também, a que Marcano não deu a resposta ideal pós-lesão, parece-me claro que o Porto terá forçosamente de ir ao mercado", salienta o treinador e comentador de futebol.