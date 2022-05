FC Porto à procura da dobradinha frente ao estreante Tondela na final da Taça

O campeão FC Porto procura chegar à dobradinha na época, com a Taça de Portugal, numa final diante do Tondela, um estreante que vai a jogo uma semana depois de cair para a II Liga.

Esta final inédita regressa à sua habitual casa, o Estádio Nacional, no Jamor, depois de duas épocas em que o jogo decisivo foi transferido para o Estádio Cidade de Coimbra, sem público, devido ao contexto da pandemia da Covid-19.

Na final deste domingo, os dragões procuram conquistar a 18.ª Taça de Portugal do seu historial, o que os deixaria no palmarés à frente do Sporting, que também tem 17, embora ainda distantes do Benfica, que contabiliza 26.