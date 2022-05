Uribe já treinou, mas continua em dúvida para a final da Taça

Matheus Uribe já integrou o treino do FC Porto esta sexta-feira. Em entrevista à SportTV, Sérgio Conceição revela que o colombiano, a contas com uma lesão muscular, "fez treino à parte, inicialmente, mas depois entrou no treino com a equipa".

No boletim clínico publicada na página oficial do FC Porto não vem referida essa integração no treino, mas o jogador, confirma o treinador, já evoluiu para esse estágio de recuperação. Continua, no entanto, em dúvida para a final da Taça de Portugal com o Tondela, no domingo.