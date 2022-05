Jogo com o Estoril vale sete mil euros de multa ao Porto

O FC Porto foi multado em mais de sete mil euros pelo comportamento do público na última jornada do campeonato com o Estoril, jogo em que os dragões levantaram a taça de campeões nacionais.

O Conselho de Disciplina multou em 7010 euros devido ao público.

De acordo com o relatório, em causa está a utilização de pirotecnia, desde potes de fumo, petardos e very lights, em seis momentos diferentes da partida.

No fim do jogo, o FC Porto, que venceu a partida por 2-0, ergueu o troféu de campeão nacional.