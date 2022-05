Árbitros da última jornada: António Nobre no Dragão, Hugo Miguel em Alvalade

António Nobre é o árbitro nomeado para a receção do FC Porto ao Estoril Praia, da última jornada da I Liga, de consagração do novo campeão.

Cláudio Pereira é o videoárbitro (VAR) destacado para a partida no Estádio do Dragão, que se realiza no sábado, às 18h00. No final, a taça de campeão nacional será entregue à equipa de Sérgio Conceição.

António Nobre também foi o árbitro do confronto entre canarinhos e dragões na primeira volta, no Estoril. O FC Porto venceu por 3-2.

O Sporting-Santa Clara, marcado para sábado, às 20h30, no Estádio de Alvalade, será dirigido por Hugo Miguel. O VAR será Luís Ferreira.

Já eram conhecidas, desde quarta-feira, as nomeações para o Paços de Ferreira-Benfica, que se realiza na sexta-feira, às 20h15, no Estádio Capital do Móvel: Hugo Silva em campo e Bruno Esteves no VAR.

Os três jogos da última jornada do campeonato terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Quadro completo de nomeações da jornada 34





Paços de Ferreira-Benfica

Árbitro: Hugo Silva

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Mota

Arouca-Belenenses SAD

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Nuno Manso

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Vasco Santos

AVAR: Carlos Campos

Tondela-Boavista

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Gonçalo Freire

Moreirense-Vizela

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Rui Oliveira

AVAR: André Dias

Marítimo-Portimonense

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nélson Cunha e Luís Costa

4.º árbitro: João Afonso

VAR: David Silva

AVAR:Tiago Leandro

FC Porto-Estoril Praia

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nuno Pereira

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Tiago Mota

Sporting-Santa Clara

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira