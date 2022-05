A Câmara Municipal do Porto vai receber no próximo sábado a equipa do F.C. Porto, campeã nacional de futebol.

Os dragões seguem para a autarquia presidida por Rui Moreira após a conclusão do FC Porto – Estoril.

Na última conquista dos azuis e brancos, em 2020, não houve receção na autarquia devido à Covid-19.

O FC Porto conquistou o 30.º título nacional.