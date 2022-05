FC Porto lamenta morte de adepto durante celebrações do título

O FC Porto lamentou a morte do adepto nas imediações do Estádio do Dragão, nas celebrações do título de campeão nacional, na madrugada de domingo.

"A morte de um adepto, durante as celebrações da conquista do título nacional de futebol, não pode deixar de ser lamentada independentemente das circunstâncias que venham a ser apuradas. À família da vítima, o FC Porto endereça sentidos pêsames", pode ler-se, na breve nota.

Um homem morreu e a sua mulher ficou ferida depois de terem sido agredidos na madrugada de domingo, durante os festejos que decorreram junto ao Estádio do Dragão. O alerta foi dado perto das 3h00. As vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto, mas o homem acabou por não resistir aos ferimentos.

A PSP esteve no local. Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto citada pela agência Lusa, a agressão ao homem ocorreu quando festejava o título nacional na Alameda das Antas, tendo a mulher sido esfaqueada também “ao separar a briga”.



O caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária. Os suspeitos dos ataques ainda se encontram em fuga.