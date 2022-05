Sérgio continua no Porto? "O meu futuro passa por conquistar a Taça de Portugal"

Questionado sobre se poderia garantir que continuava no FC Porto na próxima época, Sérgio Conceição respondeu que o futuro passa por conquistar a Taça de Portugal e vencer a "dobradinha" mais uma vez.

"O meu futuro passa por trabalhar bem estas duas semanas e conquistar a Taça. Tive dois dissabores grandes no Jamor, os dois nos penáltis com o Sporting, um pelo Braga e outro no Porto. Espero que à terceira seja de vez no Jamor. Tenho um carinho grande pelo Jamor, seria um feito fantástico em cinco anos conquistar duas vezes a dobradinha. É nisso que estamos focados", disse, em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição fez ainda um balanço dos cinco anos à frente do FC Porto, em que assume um trajeto "difícil e desgastante".

"Vocês sabem o contexto que encontrei em 2017, quando vim do Nantes para o Porto. Muita dificuldade no primeiro ano e nos seguintes, em termos financeiros. Conseguimos, com muito trabalho e boas prestações na Liga dos Campeões, libertar do "fair-play financeiro". Foram vendidos muitos e bons jogadores. O trabalho foi de bom nível, com a minha exigência e com o meu "staff" de grande nível. Tem sido um trajeto difícil e desgastante", atira.

O treinador dos dragões conclui e destaca o "peso" dos rivais: "Dizem que ganhar um título no Porto valem por muitos fora do Porto, e não estou a ser provinciano ou regionalista. É difícil, temos rivais com muito peso. Estou feliz com as conquistas, estava mais feliz se fossem cinco em cinco. Não foi nada simples".