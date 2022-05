Pinto da Costa conta com Conceição na próxima época. "Não estou preocupado"

"Já nos aconteceu com o José Mourinho e Villas-Boas, os dois para o Chelsea. Qualquer treinador com cláusula pode usá-la, mas não acredito nisso, nem estou preocupado. Está focado na Taça de Portugal, quando acaba, o foco dele vai ser a Supertaça para ganhar outro troféu", explica.

O presidente portista recorda o que aconteceu com Mourinho e Villas-Boas.

"Não tenho [medo]. É verdade que tem cláusula, mas era preciso que ele quisesse sair, e não acredito nisso. Ainda tem muito a ganhar no FC Porto, é muito novo, vai ter tempo para seguir a carreira em clubes mais poderosos e ricos, mas acho que está de tal maneira envolvido neste projeto. Duvido que, mesmo que assediado, tenha vontade de sair", disse.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, acredita que Sérgio Conceição vai continuar no clube na próxima época, mesmo que assediado por outros clubes "mais poderosos e mais ricos".

Em exclusivo à Renascença, o presidente do FC Port(...)

Pinto da Costa considera que o FC Porto foi um justo campeão: "O que importa é que vencemos e com justiça. Só quem for muito fanático é que não reconhecerá que não fomos a melhor equipa. Demostramos isso aqui, Benfica jogou na máxima força, com máximo empenho".

Sobre a receção no Estádio da Luz, o presidente lamenta não ter sido cumprimentado por Rui Costa.

"Todos foram muito simpáticos comigos,até glórias do Benfica, o Toni, José Augusto, Dimas, entre outros. A única pessoa que não sei se esteve cá, porque não vi, foi o presidente Rui Costa. Só ele pode dizer porquê. Quando foi ao Dragão, coloquei-o na primeira fila e fui cumprimentar propositadamente. Cada um tem a sua forma de estar", termina.