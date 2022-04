Fábio Vieira na lista das maiores promessas da ESPN

Fábio Vieira, de 21 anos, surge na posição 35 da lista da ESPN, que contempla 39 jogadores. Nuno Mendes é o outro futebolista português destacado. O lateral do PSG, de 19 anos, surge no 18.º posto.

O médio do FC Porto é avaliado como um jogador que anima os adeptos, muito forte nas mudanças de ritmo, com um pé esquerdo excelente, remate forte e com grande capacidade para fazer assistências.

Veloz, inteligente do ponto de vista tático, forte fisicamente, o jogador emprestado pelo Sporting, que irá encaixar 40 milhões com a transferência definitiva para França, é também descrito como um atleta com grande mentalidade.

A lista da ESPN é construída pelo norueguês Tor-Kristian Karlsen, que, entre outros, trabalhou como "scout" no Mónaco, no Zenit e no Watford. A avaliação de Karlsen centra-se em jogadores a atuar no futebol europeu.

O jogador sub-21 mais promissor para a ESPN é Egin Haaland, do Borussia Dortmund. Pedri, do Barcelona, e Phil Foden, do Manchester City, completam o pódio. Nota para a presença de Tino Livramento, lateral do Southampton, que tem ascendência portuguesa e ainda pode ser chamado à seleção nacional.