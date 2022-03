​Paulo Ferreira: "Lyon já não é o que era, FC Porto tem todas as condições para passar"

Paulo Ferreira, antigo defesa e campeão europeu do FC Porto, antevê com otimismo o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, marcado para esta quinta-feira no leste de França.

O ex-internacional português, que sabe o que é eliminar o Lyon das provas europeias ao serviço dos dragões, em 2004, nos quartos de final da Liga dos Campeões, prevê um novo triunfo, 18 anos depois.

“A situação do golo fora já não é como antigamente. Com 1-0, o jogo estará em aberto. O Lyon também já não é o que era. Está muito abaixo do que tem feito e o FC Porto tem todas as condições para passar", começa por dizer, em entrevista exclusiva a Bola Branca.

O antigo lateral direito acredita que "conhecendo o FC Porto como conheço, o Sérgio Conceição irá incutir nos jogadores a necessidade de dar tudo. Enquanto for possível, os jogadores irão tentar dar a volta ao resultado e penso que é possível”.

Paulo Ferreira tem muita experiência de competições europeias e títulos conquistados. Pelo FC Porto ganhou a Liga Europa em 2003 e a Liga dos Campeões em 2004. Pelo Chelsea ergueu outra "orelhuda”, em 2012, e a Liga Europa, em 2013, numa final em que bateu o Benfica.