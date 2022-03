Apesar da desvantagem, o "FC Porto tem condições de eliminar o Lyon"

O FC Porto precisa de vencer o Lyon para conseguir o apuramento para os quartos de final da Liga Europa e Rui Pataca acredita que a equipa de Sérgio Conceição tem condições para o conseguir.

O antigo jogador e atual dirigente do Créteil-Lusitanos entende que os dragões podem repetir a história nos embates entre as duas equipas.

"O Lyon nunca eliminou o FC Porto e espero que desta vez a história se repita. O Lyon no campeonato francês também não está bem, está no décimo lugar, muito abaixo daquilo que se esperava. Vai ser um jogo da Liga Europa, mas o Porto tem jogadores com qualidade para dar a volta a eliminatória", entende, em declarações a Bola Branca.