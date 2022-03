Sérgio Conceição explica pouca utilização dos reforços de inverno

Sérgio Conceição admite que os reforços de inverno do FC Porto, Stephen Eustáquio, Rúben Semedo e Wanderson Galeno, estejam a ter dificuldades em adaptar-se e explica as razões.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador lembrou que "o mercado de janeiro é sempre complicado" para os reforços, porque a época já está em andamento e a equipa tem as suas rotinas.

"Nós somos um país que não tem capacidade para ir comprar jogadores de altíssimo nível para encaixarem de imediato na equipa. Têm o seu tempo de adaptação normal à equipa e ao próprio ambiente. Jogar no FC Porto é a minha exigência, mas também de toda a estrutura e dos próprios adeptos. É normal num clube grande", assinalou.



Semedo ainda não se estreou pelo FC Porto. Eustáquio tem quatro jogos, apenas um a titular - em que saiu à meia hora. Galeno já conta com seis jogos, mas todos como suplente e, no último, com o Gil Vicente, entrou a meio da primeira parte e foi substituído ao fim de 36 minutos.