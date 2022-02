Grujic "ajudou" a convencer Liverpool a contratar Luis Díaz

Marko Grujic, médio do FC Porto e antigo jogador do Liverpool, assume que falou com Luis Díaz e com os "reds" sobre a transferência que aconteceu no mercado de janeiro. Em entrevista ao "The Athletic", o sérvio reconhece que ajudou as duas partes.

"Algumas pessoas do clube perguntaram-me se o Luis é uma boa pessoa. Perguntaram-me como era o seu comportamento fora do campo. Eu disse-lhes que ele era um tipo simpático, que se enquadra bem em qualquer grupo. Também falei um pouco com o Luis sobre o Liverpool, ele estava feliz por um clube como este se interessar por ele", conta.

Ainda assim, Grujic reconhece que não esperava a saída em janeiro, num momento em que Díaz foi para a seleção.

"No plantel não estávamos à espera que isso acontecesse. Foi tudo muito rápido depois do Luis ter saído para ir jogar com a seleção e nem chegámos a despedirmo-nos como deve ser", revela.

Luis Díaz era uma das grandes figuas do Porto e do campeonato e Grujic assume o peso da sua saída para a equipa de Sérgio Conceição: "Vamos sentir a falta dele porque é um grande jogador. Marcou muitos golos importantes. Qualquer equipa que perca um jogador do calibre dele vai sentir falta, porque ele tem a qualidade para fazer a diferença em alguns jogos. Tem a capacidade para mudar um jogo em apenas um segundo", termina.