Galeno muito perto de regressar ao FC Porto

Wenderson Galeno vai deixar o Sporting de Braga e regressar ao FC Porto, sabe a Renascença.

O extremo de 24 anos vai regressar ao Dragão depois de duas temporadas e meia de destaque na Pedreira, em que marcou 24 golos em 115 jogos disputados. O treinador do FC Porto já falou com Wenderson Galeno e aprovou a sua contratação.

O brasileiro chegou ao Porto em 2016, proveniente do Grémio Anápolis. Fez quatro jogos na equipa principal em 2017/18, depois de uma temporada e meia na equipa B dos dragões. Passou ainda pelo Portimonense e Rio Ave, cedido pelo Porto.



Galeno será o substituto de Luis Díaz, que já é oficialmente reforço do Liverpool. Em 2019, o Braga pagou 3,5 milhões de euros pela contratação do brasileiro, sendo que o FC Porto ficou com 50% de uma futura transferência.

Sérgio Conceição mostrou-se muito descontente com a saída de Díaz, depois do jogo frente ao Marítimo, e queixou-se de "falta de planeamento".