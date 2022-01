Sérgio Oliveira prestes a rumar à Roma por empréstimo com opção de compra

FC Porto e AS Roma estão muito perto de fechar o acordo para o empréstimo de Sérgio Oliveira à equipa treinada por José Mourinho com opção de compra, de acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport".

O diário desportivo italiano relata, esta segunda-feira, que a Roma deverá pagar 1,5 milhões de euros pela cedência do médio internacional português, até ao final da temporada, e que ficará com uma opção de compra de dez milhões. Com bónus, esse valor pode chegar aos 13 milhões, o que elevaria o valor total da operação para os 14,5 milhões de euros.

Sérgio Oliveira está, assim, muito perto de tornar-se o segundo reforço de inverno de Mourinho, depois de Ainsley Maitland-Nies. O defesa/médio-direito inglês, de 24 anos, chegou a Roma por empréstimo do Arsenal.

Formado no FC Porto mas com uma saída para o Paços de Ferreira pelo meio, Sérgio Oliveira, atualmente com 29 anos, soma um total de oito épocas, 174 jogos e 39 golos pela equipa principal dos dragões. Venceu duas Ligas, duas Taças de Portugal e duas Supertaças. Na presente temporada, leva cinco golos e uma assistência em 24 jogos.