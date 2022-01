Sérgio Conceição não exclui Benfica da luta pelo título

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, reconhece que a sua equipa e o Sporting podem ser consideradas mais candidatas ao título, pela diferença de pontos para o Benfica, mas recusa excluir as águias da luta pelo campeonato.

"As duas equipas que estão na frente acabam por ser mais candidatas, têm mais pontos, mas estamos a um jogo de acabar a primeira volta, são clubes habituados à pressão de vencer, não excluo o Benfica e isto não é "bluff'", disse o treinador, em conferência de imprensa.

O treinador recuou ainda três anos para dar o exemplo da reviravolta de sete pontos no campeonato. Em 2018/19, o Benfica foi campeão depois de ter estado sete pontos atrás do FC Porto e em 2019/20, o cenário inverteu-se: o Porto recuperou sete pontos e sagrou-se campeão.

"Aconteceu em dois anos diferentes, provamos disso já. Há uma volta completa, há mais um jogo para fazer e justificar estarmos no lugar que queremos, em maio", terminou.

O FC Porto lidera a I Liga com os mesmos 44 pontos do que o Sporting. Benfica é terceiro, com menos sete, 37 somados.

Os dragões jogam em casa do Estoril neste sábado, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.