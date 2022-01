Porto com seis baixas para o jogo com o Estoril Praia

O FC Porto realizou o penúltimo treino de preparação para o jogo com o Estoril Praia sem seis jogadores do plantel principal. Sérgio Conceição não conta com Zaidu e Nanu, que estão ao serviço das respetivas seleções, que preparam participação na Taça das Nações Africanas, e também não conta com os lesionados Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), Manafá (tratamento) e João Mário (tratamento).

São seis defesas em falta no trabalho diário, uma situação que terá reflexos na equipa que vai defrontar o Estoril. Face às ausências de João Mário, Manafá e Nanu, os três laterais-direitos do plantel, Jesús Corona será chamado ao 11 para ocupar o lugar.