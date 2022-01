"Bicicleta" de Taremi contra o Chelsea nos três finalistas para melhor golo do ano

O golo de pontapé de bicicleta de Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, frente ao Chelsea, nos quartos de final da Liga dos Campeões, é um dos três finalistas para o Prémio Puskás, que premeia o melhor golo do ano.

Os dragões venceram o Chelsea na segunda mão dos quartos de final, com o golo de Taremi aos 94 minutos, mas não foi suficiente para eliminar os "blues", que viriam a ser campeões europeus.

Depois da FIFA ter anunciado os 11 nomeados, onde estava também um golo do portista Luis Díaz pela seleção colombiana frente ao Brasil, a lista é agora reduzida a três golos.

A bicicleta de Taremi disputa o prémio com Erik Lamela, num golo "de letra" no dérbi londrino entre Tottenham e Arsenal, e Patrick Schick, no Euro 2020, num golo do meio-campo pela seleção da República Checa frente à Escócia.

O vencedor do prémio será conhecido no dia 17 de janeiro, na gala "The Best". O golo de Taremi já tinha sido distinguido como o melhor da última edição da Liga dos Campeões.