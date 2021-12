Antigo colega de Luís Díaz. “Deve sentir-se impotente por não conseguir estar no jogo” com o Benfica

Jair Mosquera, ex-colega de Luis Díaz no Junior Barranquilla, atualmente ao serviço do RD Águeda, conhece bem o seu compatriota e diz que, a esta hora, Luis Diaz estará a “sentir-se impotente” por não defrontar o Benfica, mas, ao mesmo tempo, “confiante nos companheiros” que vão a jogo.

O extremo do FC Porto está infetado com Covid-19 e falha o clássico desta quinta-feira. O avançado colombiano testou positivo num teste antigénio, seguindo-se um teste PCR, do qual o FC Porto ainda aguarda o resultado.

Mosquera, guarda-redes do Junior Barranquilla em 2017, onde partilhou balneário com Díaz, acredita que o amigo pode “sentir-se impotente por não jogar”, mas está também “tranquilo” porque “confia nos colegas e sabe que as coisas vão correr bem”.

“Pelo que conheço do Luis Díaz, deve sentir-se impotente por não conseguir estar no jogo. Mas ele é uma pessoa emocionalmente muito tranquila e equilibrada e tem muita fé nos colegas de equipa”, revela, em Bola Branca.

Jair Mosquera não tem dúvidas: Luis Diaz “é um jogador diferente” e “desequilibra” como nenhum outro. O FC Porto tem uma baixa “importante” para o clássico.

“É um jogador diferente, que desequilibra, que tem um bom passe, que tem um bom remate. Quase todas as jogadas de ataque do Porto partem do lado esquerdo, onde joga o Luís Díaz. Por isso vai fazer falta”, admite, em entrevista à Renascença.

Luis Díaz é, atualmente, uma peça chave também na seleção colombiana. O guarda redes do Águeda confia que a preocupação com o extremo assalta a Federação colombiana, porque o avançado dos dragões é “fundamental” na seleção.

“É um jogador que desequilibra, um jogador diferente. Acredito que a Federação deva estar muito preocupada, porque não temos mais nenhum jogador como ele”, explica.

O guarda-redes revela que mesmo antes, quando jogava na segunda Liga colombiana, já “toda a gente falava sobre ele”.

“Quando chegou ao Junior Barranquilla, logo na primeira época, começou a mostrar o talento que tem e toda a gente viu as suas capacidades. Ninguém tinha dúvidas de que ele iria chegar à Europa e mostrar todo o talento que tem”, sublinha.

Mosquera percebe que as exibições de Díaz em Portugal possam “ter sido uma surpresa”, mas na Colômbia “ninguém tinha dúvidas de onde ele podia chegar”. “Sempre teve este talento e ainda vai mostrar muito mais, porque tem muito mais para dar”, refere.

Jair Mosquera chegou a Portugal em 2019, pela porta do Marinhense. Aos duas épocas na Marinha Grande, o colombiano chegou esta temporada ao Águeda, onde realizou 15 jogos até ao momento.