FC Porto prepara clássico ainda sem Pepe e Grujic

O FC Porto voltou a treinar, esta segunda-feira, e Sérgio Conceição ainda não conta com três lesionados.

No boletim clínico permanecem Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio) e Marko Grujic (treino integrado condicionado). Para além dos lesionados, o treinador do Porto sabe que não conta com Evanilson, expulso no último jogo com as águias, para a Taça.

Há novo treino marcado para o Olival, nesta terça-feira às 10h30.

O clássico entre FC Porto e Benfica, para a 16ª jornada da I Liga está marcada para quinta-feira, às 21h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.