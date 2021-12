Zaidu, convocado para a CAN, falha vários jogos do FC Porto

O defesa esquerdo do FC Porto, Zaidu Sanusi, foi convocado pela seleção da Nigéria para a Taça das Nações Africanas (CAN).

A competição decorre entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022, nos Camarões, o que significa que Zaidu pode desfalcar os "dragões" durante mais de um mês.



O defesa vai representar as "Super-Águias" na CAN e falha, pelo menos, três jogos do campeonato e um da Taça de Portugal.

O FC Porto defronta o Benfica para o campeonato, a 30 de dezembro. Segundo o jornal "O Jogo", os dragões vão pedir autorização para Zaidu seguir para a seleção depois do "clássico".

Mas o defesa esquerdo será carta fora do baralho os azuis e brancos para os jogos frente ao Estoril, Belenenses e Famalicão, da I Liga, e no embate dos quartos de final da Taça de Portugal.

A Federação nigeriana refere, em comunicado, que os jogadores devem chegar ao estágio da seleção, em Abuja, no dia 29 de dezembro, excepto os atletas que alinham na Liga inglesa, que poderão viajar mais tarde, a 3 de janeiro.

A Nigéria está no Grupo D da CAN 2022, juntamente com o Egito, a Guiné-Bissau e o Sudão.

Lista de convocados da Nigéria para a CAN 2022



Guarda-redes: Francis Uzoho (AC Omonia); John Noble (Enyimba FC); Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs); Maduka Okoye (Sparta Roterão);

Defesas: Chidozie Awaziem (Alanyaspor); Kenneth Omeruo (Leganes); Leon Balogun (Glasgow Rangers); William Ekong (Watford); Olaoluwa Aina (Torino); Jamilu Collins (Padeborn); Abdullahi Shehu (AC Omonia); Zaidu Sanusi (FC Porto); Olisa Ndah (Orlando Pirates);

Médios: Frank Onyeka (Brentford); Joseph Ayodele-Aribo (Galsgow Rangers); Wilfred Ndidi (Leicester); Chidera Ejuke (CSKA Moscovo); Kelechi Nwakali (Huesca);

Avançados: Ahmed Musa (Fatih Karagumruk); Samuel Chukwueze (Villarreal); Victor Osimhen (Nápoles); Moses Simon (Nantes); Sadiq Umar (Almeria); Taiwo Awoniyi (União Berlim); Odion Jude Ighalo (Al-Shabab); Alex Iwobi (Everton); Kelechi Iheanacho (Leicester); Emmanuel Dennis (Watford).