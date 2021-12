Pinto da Costa e as comissões. “No dia em que apresentarem comprovativo, eu deixaria o FC Porto”

O presidente do FC Porto garante que está tranquilo relativamente às buscas realizadas recentemente no clube e junto a pessoas próximas e deixa uma certeza.

“Transmitiram o recado de alguém que eu participava e dividia comissões. Eu desafiei-os a apresentar nas minhas contas ou nas contas de quem eles dizem que pagou as comissões um documento comprovativo disso. No dia em que me apresentarem, e não podem apresentar porque não existe, eu deixaria o FC Porto. Como isso não existe a não ser na cabeça de alguns, eu continuo no FC Porto", referiu, citado no site dos dragões.

Durante um jantar organizado pela Casa do FC Porto de Caracas que decorreu no Centro Luso-Venezolano, Pinto da Costa reafirmou ainda o desejo de continuar a liderar o clube.

"O FC Porto terá um futuro brilhante porque vós sabeis passar este sentimento e amor do clube de geração em geração como tenho visto em todas as casas. É para mim um momento de muita satisfação, de muito conforto, de muita vontade de lutar pelo FC Porto. É isso que farei. Na terça-feira, se conseguirmos a nossa vitória [na Liga dos Campeões], o nosso objetivo, podem crer que nesse momento pensarei em todos vós”, garantiu,