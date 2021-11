Sérgio Oliveira brinca com Conceição. "São cinco anos juntos, algumas rugas"

Sérgio Oliveira recebeu o Dragão de Ouro para Futebolista do Ano do FC Porto, esta segunda-feira, e brincou com o treinador, Sérgio Conceição.

"Obrigado, míster, não só pelo que fazemos juntos todos os dias, mas por me ter ajudado a ser o jogador que sou hoje. São cinco anos juntos, algumas rugas. É um grande prazer continuar a ganhar consigo", declarou o médio internacional português, de 29 anos.

Sérgio Oliveira, que chegou ao FC Porto "há 20 anos", admitiu ser "um grande orgulho" receber o Dragão de Ouro das mãos de Pinto da Costa:

"Ter o privilégio de receber o Dragão de Ouro dado pelo presidente é um prazer. Obrigado presidente, pelo carinho de hoje e de sempre."