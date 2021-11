Marcano, Pepe e Conceição ainda em tratamento a dois dias do Vitória

O FC Porto voltou a treinar esta sexta-feira de manhã, ainda com três jogadores indisponíveis a dois dias da receção ao Vitória de Guimarães, da 12ª jornada da I Liga.

No boletim clínico portista figuram os nomes de Marcano (tratamento), Pepe (tratamento) e Francisco Conceição (tratamento).

Os dragões voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. A partir das 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição faz a antevisão ao jogo.

O FC Porto-Vitória de Guimarães joga-se neste domingo, no Estádio do Dragão, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.