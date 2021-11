Sérgio Conceição ainda não descarta Pepe para Liverpool

Sérgio Conceição ainda tem esperança de poder contar com Pepe na visita do FC Porto ao Liverpool. Por outro lado, Marcano está riscado para o jogo da quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

"Marcano não vai viajar connosco. O Pepe vai viajar, mas será também até à última hora tentar recuperar", revelou o treinador do FC Porto, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Sérgio explicou que o internacional português viaja para Inglaterra porque é um jogador "extremamente importante não só dentro do campo", mas também pelo "peso que tem no balneário, para os colegas".

"Não quero dizer que o Marcano não tem, mas com o Pepe ainda há esperança de recuperá-lo. O Marcano é impossível", esclareceu.



Corrigir e encarar com maior confiança

Da última vez que o FC Porto defrontou o Liverpool, foi goleado, por 1-5, no Dragão. Entretanto, "já houve oportunidade para corrigir vários erros".

Agora, os ingleses já estão apurados para os oitavos de final da Champions, pelo que Jurgen Klopp poderá optar por fazer mudanças na equipa. Sérgio Conceição avisa, contudo, que não espera facilidades:

"Não podemos controlar o que o adversário vai fazer. Temos é de olhar para um lote de grandíssimos jogadores que, independentemente de quem jogar, dará uma resposta capaz ao nível do Liverpool, uma das melhores equipas do mundo. Importa, sim, olhar para o coletivo."

O FC Porto, segundo classificado do grupo B, com mais um ponto do que o Atlético de Madrid, visita Anfield Road com o conforto de saber que, independentemente do resultado, continuará a depender apenas de si para chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Liverpool-FC Porto está marcado para quarta-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.