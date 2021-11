Sérgio Conceição "detesta vitórias morais", mas elogia exibição em Milão

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, elogia a prestação da equipa no empate a um golo frente ao AC Milan, mas lamenta a falta de eficácia em frente à baliza.

"Fizemos um jogo à altura do que são os pergaminhos do FC Porto, tínhamos a lição bem estudada. No geral, tivemos muitíssimo bem, com uma pressão muito grande, fomos ousados, tivemos mais três ou quatro ocasiões", começou por dizer ao Porto Canal.

O técnico portista lamentou ainda a bola na trave de Evanilson e recusa o termo de vitória moral pela exibição.

"Tivemos uma grande oportunidade com o Evanilson, seria um golo já merecido da primeira parte. Sofreu com um autogolo, mas nunca se baixou os braços, fomos à procura, mas não conseguimos. Criamos situações suficientes para ganhar, foi um excelente jogo. Não estou contente, detesto vitórias morais, a dizerem que jogamos bem, mas há que dar os parabéns aos jogadores, todos estiveram muito bem", disse.

Grujic estava pronto para jogar

Uribe surgiu no onze inicial, mas ressentiu a lesão no aquecimento e Marko Grujic foi a jogo e fez a assistência para o golo de Luis Díaz. Sérgio assume que o sérvio estava já preparado para ter de ir a jogo.

"Durante o dia falei com ele sobre a enorme possibilidade de jogar. Sabia o que foi preparado e tenho total confiança nos nossos médios. Fez o seu trabalho e de uma forma muito positiva", termina.