FC Porto perde nos Açores e está fora da Taça da Liga

O Santa Clara recebeu e venceu o FC Porto, por 3-1, e retirou as possibilidades dos dragões chegarem à "final four" da Taça da Liga.

Os açorianos já tinham empatado na primeira jornada com o Rio Ave e a vitória frente ao FC Porto retira a possibilidade dos dragões chegarem à próxima fase, mesmo tendo mais um jogo por disputar.

O Santa Clara chegou à vantagem logo aos 17 minutos, por Chindris, na sua estreia oficial pelo Santa Clara. O segundo golo foi apontado no segundo tempo, aos 65 minutos, por Ricardinho, a não falhar na cara de Marchesín.

Mehdi Taremi foi lançado a jogo na segunda parte e ainda reduziu para o FC Porto, aos 83 minutos de jogo. Nos descontos, aos 96 minutos de jogo, o Santa Clara fechou as contas com golo de Nené.

Sérgio Conceição fez uma rotação no onze inicial e usou alguns dos jogadores com menos minutos. O FC Porto entrou de início com Marchesín, Nanú, Mbemba, Marcano, Manafá, Grujic, Bruno Costa, Corona, Fábio Vieira, Pepê e Toni Martínez.

Esta foi a segunda vitória de Nuno Campos no comando técnico do Santa Clara, depois de ter batido o União de Leiria para a Taça de Portugal e ter perdido com o Famalicão para o campeonato.

O Santa Clara fica muito perto da "final four", mas precisa de aguardar pelo jogo entre Rio Ave e FC Porto, marcado para 15 de dezembro. Apenas um resultado superior a 3-1 permite ao Rio Ave seguir para a "final four".