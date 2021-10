Sérgio Conceição destaca "seriedade e entrega" do FC Porto

Sérgio Conceição ficou satisfeito com a abordagem séria do FC Porto, nomeadamente dos jogadores que somam menos minutos esta épcoa, ao jogo com o Sintrense, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Em declarações à Sport TV, no final da partida em Massamá, que os dragões venceram por 0-5, o treinador deu nota positiva aos menos utilizados, a quem deu oportunidades "de acordo com o trabalho diário".

"Eu não jogo para ter confiança. Treino para ter confiança para jogar. Hoje houve situações de qualidade técnica, mas neste tipo de jogos nem é isso que vem cá para cima, mas sim a seriedade, entrega e a inteligência a desmontar o adversário. Nesse sentido, estivemos bem", referiu.

Sérgio Conceição lembrou que "hoje em dia não é fácil jogar contra equipas de escalões inferiores, em que se trabalha bem e com jogadores com muita ambição, com equipas técnicas bem apetrechadas":

"Fomos muito competentes. Fizemos os golos perante uma equipa que começou por defender num bloco baixo, e bem. Isso valoriza a nossa prestação e a nossa vitória. Tínhamos obrigação de vencer, com maior ou menor dificuldade, e foi o que aconteceu. Parabéns aos jogadores."

O FC Porto tem, agora, um compromisso de "tudo ou nada" na Liga dos Campeões. Recebe o AC Milan na terça-feira, às 20h00, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.