Covid-19. Theo Hernández é baixa no Milan para o FC Porto

Theo Hernández, do AC Milan, testou positivo à Covid-19 e não vai poder defrontar o FC Porto, na 3.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

O lateral-esquerdo, de 24 anos, contraiu o novo coronavírus no regresso do estágio da seleção francesa, que acaba de vencer a Liga das Nações.

O defesa-direito Alessandro Florenzi também vai falhar o jogo com o FC Porto, depois de ter sido submetido a cirurgia no joelho direito. Quer isto dizer que o Milan está sem os dois laterais titulares para o Dragão.

O FC Porto-AC Milan está marcado para o dia 19 de outubro, próxima terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.