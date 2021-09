Sérgio Conceição. “É preciso darmos mais e sermos mais rigorosos e fiéis ao que somos como equipa”

O treinador do FC Porto considera que a sua equipa não fez uma boa primeira parte, mas que melhorou no segundo tempo e mereceu a vitória.

“Faltaram-nos algumas coisas. Entrámos, fizemos o golo, aos 18m tivemos uma dupla ocasião e depois aos 20m sofremos de penálti. O resultado naquele momento era justo porque o Gil Vicente sempre que chegava à nossa defesa criava perigo. A equipa estava muito larga a interpretar mal o que queríamos fazer em posse”, disse Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões considera que “na segunda parte fomos mais próximos do que costumamos ser e o resultado é completamente justo”.

Em declarações à Sporttv, Conceição explica que não tirou “o Vitinha e o Fábio [Vieira] por estarem mal, mas porque precisávamos de outras coisas”.

“Parabéns a quem entrou, é sinal que temos um grupo forte e todos estão com o intuito de ajudar. E quando é assim, seja aos 90m, aos 70m ou quando for, acabamos por ser felizes. Para nós empatar não servia e conseguimos os três pontos que queríamos”, acrescenta.

O técnico azul e branco aproveitou para deixar o recado aos jogadores: “É preciso darmos mais e sermos mais rigorosos e fiéis ao que somos como equipa. Se começamos a desvirtuar o que somos como equipa, fica mais difícil ganhar”.

Sobre as dificuldades para vencer, Sérgio Conceição explica: “Sabemos que temos Liga dos Campeões. Mesmo o meu discurso sendo totalmente focado no Gil Vicente, há coisas que não controlamos. Cada vez mais as equipas técnicas estão bem preparadas e plantéis com qualidade individual. Por isso, é preciso algo mais para ganhar”.

O FC Porto venceu o Gil Vicente por 2-1.