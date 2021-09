Pinto da Costa realça resistência do Porto para segurar Otávio e Luis Díaz

O presidente do FC Porto conclui que, desta forma, conseguiu "evitar a diminuição da competitividade do plantel".

Nesta avaliação ao comportamento do FC Porto no mercado de transferências, que encerrou a 31 de agosto, o dirigente nota, ainda, que o Porto "emprestou jovens em que deposita grandes expectativas para o futuro, concedendo-lhes a oportunidade de jogarem mais e crescerem. Acredito que no arranque de 2021/22 estamos mais fortes do que no encerramento de 2020/21, e isso é obviamente positivo".

O Porto cedeu Diogo Leite ao Braga e Romário Baró ao Estoril.