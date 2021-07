O FC Porto voltou ao Olival para preparar o amigável de sábado frente ao Lyon, sem Uribe.

O médio colombiano limitou-se a fazer exercícios de treino condicionado. Foi o primeiro treino dos dragões no Olival depois do estágio no Algarve.

Os dragões jogam no sábado, às 17h30, no Estádio do Dragão, frente ao Lyon.