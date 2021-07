Marega elogia Conceição: "É o melhor treinador que tive"

Moussa Marega diz que Sérgio Conceição é o melhor treinador com quem trabalhou. O novo avançado do Al Hilal deixou o FC Porto a custo zero e agora fala sobre o passado nos dragões.

"A minha história em Portugal começou no Marítimo, onde passei um ano incrível. Depois fui para o FC Porto e isso foi a chave para os dias felizes que vivi depois de assinar por esse grande clube. Conheci o Sérgio Conceição, com quem aprendi muito e a quem devo muito. É o melhor treinador que tive e um dos melhores da Europa", disse, aos meios do clube.



O maliano de 30 anos chegou ao FC Porto em janeiro de 2016 e apontou 72 golos em 191 jogos com a camisola dos dragões.

"O meu primeiro ano na Liga dos Campeões com o FC Porto foi difícil, mas tivemos uma boa participação, que só terminou nos quartos-de-final, frente ao Liverpool. O segundo ano foi muito melhor, bati o recorde de jogos consecutivos a marcar pelo FC Porto - seis jogos -, e escrevi o meu nome na história do clube. Foi importante. Serei lembrado num grande clube como o FC Porto e isso é espetacular. Foi um orgulho para mim", termina.