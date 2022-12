Argentina-França. Consagração de Messi ou passagem de testemunho a Mbappé?

Quando Kylian Mbappé começou a dar os primeiros toques numa bola no Bondy, nos subúrbios de Paris, Lionel Messi já era Bola de Ouro e tinha duas Ligas dos Campeões no bolso. Este domingo, os dois colegas de equipa do PSG encontram-se para discutir o único troféu que o francês tem a mais que o argentino – um Campeonato do Mundo.

Depois da final perdida em 2014 para a Alemanha, a Argentina procura repetir a sorte de 1986, no México, pela mão de Maradona, ou a primeira vez em que se tornou campeã mundial, em casa, no Mundial de 1978.

Em caso de vitória, Messi perpetua-se como o indiscutível melhor jogador que o futebol viu, depois de 6 prémios The Best e 3 Ballon D’Or. O fantasma de Maradona e a questão do sucesso com a seleção que o assombrou durante a última década evapora-se, com as conquistas da Copa América no ano passado e deste Mundial.

E Cristiano Ronaldo, seu eterno rival, fica mais longe. Tal como o próprio Maradona ou Cruijff.