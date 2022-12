Modric vai continuar na seleção croata até Liga das Nações

O médio croata Luka Modric garante que pretende continuar a representar a seleção, pelo menos até à fase final da Liga das Nações.

"É esse o plano. Não faria sentido não jogar a Liga das Nações. Depois veremos, mas vou ficar para a Liga das Nações", referiu o médio croata no final do jogo em que a Croácia bateu Marrocos (2-1) e garantiu o terceiro lugar no Mundial do Qatar.

A Croácia, vencedora do Grupo 3 da Liga A, à frente de Dinamarca, França e Áustria, disputa a fase final da Liga das Nações em junho de 2023, com Espanha, que se superiorizou a Portugal, Holanda, que será o organizador, e Itália.

Modric, de 37 anos, admitiu ainda que o Mundial de 2026 é um objetivo bem mais distante, mas que, para já, pretende continuar a representar a seleção, que hoje conseguiu, pela terceira vez, subir ao pódio num campeonato do Mundo. A Croácia tinha sido vice-campeã em 2018 e em 1998 foi também terceira classificada.

"Conseguimos algo de importante para o futebol croata. Queríamos o ouro e estivemos próximos. No fim, regressamos à Croácia como vencedores. A Croácia não é um milagre que aparece a cada 20 anos, provámos que somos regulares. Não podemos ser vistos como uma surpresa, mas sim como uma potência do futebol", concluiu o jogador.

No jogo deste sábado, de atribuição do terceiro lugar, Josko Gvardiol, aos sete minutos, e Mislav Orsic, aos 42, apontaram os tentos dos croatas, enquanto Achraf Dari apontou, aos nove, o tento da seleção marroquina, a primeira africana a atingir as meias.