Maniche: "Mourinho fazia todo o sentido" na seleção

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, tem um problema por resolver e que passa por escolher entre Cristiano Ronaldo e Fernando Santos, afirma Maniche, em declarações a. O antigo internacional aponta José Mourinho ao cargo de selecionador nacional.

"Tenho um respeito pelo Cristiano Ronaldo de quem sou amigo, e respeito o trabalho de Fernando Santos. Agora o respeitar não é estar constantemente a agarrar-se a um passado e aos troféus, porque o futebol é o momento. E o momento é complicado para Fernando Gomes, porque o Cristiano ainda quer estar na seleção, adora representar Portugal, tem condições para o fazer, e aquilo que se passou no Mundial, não pode acontecer a caminhada para o Europeu", sublinha o antigo jogador de Benfica, FC Porto e Sporting.



"Tem de haver uma conversa direta e franca com ambos. Não é uma decisão fácil para o presidente da Federação, porque conta com o melhor jogador português de todos os tempos, e tem um selecionador com contrato, e não podemos fugir à evidência que existe um mal-estar entre Fernando Santos e Cristiano Ronaldo", admite Maniche.

O antigo médio não vê este processo de fácil resolução, até porque, segundo a leitura que faz, o objetivo aquando da renovação de Fernando Santos, em 2020, era que este esticasse contrato até ao final de mandato de Fernando Gomes.

"Fernando Santos tem dois de contrato com a Federação, Fernando Gomes também tem mais dois anos de mandato. Para retirar o título de selecionador a Fernando Santos, tem de pagar uma indemnização, e faltando dois para ambos, não estou seguro que isso possa acontecer", afirma.

Com ou sem Fernando Santos, já ou em 2024, Maniche avança com um nome para sucessor.

"José Mourinho é o treinador que fazia todo o sentido para o cargo, por tudo aquilo que já conquistou, e tem estado a conquistar. Já esteve nos melhores clubes do mundo, ganhou títulos em todos os clubes que passou e falta-lhe a seleção", defende o antigo internacional.

"É um treinador experiente e preparadíssimo para as dificuldades, porque é um conhecedor do nosso futebol e do futebol além fronteiras, inteligente e sabe lidar com jovens. Já se adaptou a esta geração, e provou ao conseguir um título na Roma, o que já não acontecia há alguns anos. E acho que reunia consenso para ser selecionador", conclui Maniche em declarações a Bola Branca.