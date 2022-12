Problemas com Ronaldo não mexeram com a equipa. "Um treinador não pode pensar com o coração"

Fernando Santos, selecionador nacional, garante que os problemas em torno de Cristiano Ronaldo neste Mundial não afetaram a seleção. No máximo, afetou a relação entre Fernando Santos e Cristiano.

"Se calhar as duas pessoas que ficaram mais doridas fomos eu e ele, mas um treinador não pode pensar com o coração. Não teve influência nenhuma", começou por dizer.

Ronaldo voltou a ficar no banco frente a Marrocos, tal como tinha acontecido no jogo frente à Suíça, nos oitavos de final. Fernando Santos não se arrepende de ter deixado o capitão no banco.

"Não me arrependo. A equipa esteve muito bem no jogo com a Suíça. O Cristiano é um jogador enorme. Entrou quando entendemos que era preciso. Não tenho arrependimentos, não é que o Ronaldo já não seja um grande jogador, não tem a ver com isso", diz.

O capitão de equipa entrou no início da segunda parte, mas não conseguiu evitar a eliminação. Ronaldo saiu em lágrimas do relvado assim que acabou o jogo.

Cristiano Ronaldo chegou às 196 internacionalizações, igualando o recordista Bader Al-Mutawa, do Kuwait. A estreia de CR7 com a equipa das quinas aconteceu a 20 de agosto de 2003, num amigável contra o Cazaquistão. O selecionador era Luiz Felipe Scolari.

Cristiano Ronaldo soma 118 golos por Portugal, o recordista de golos por seleções.