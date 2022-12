"Melhor arbitragem dos jogos de Portugal" diante da Suíça

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, considera que o mexicano César Arturo Ramos assinou, no Portugal 6-1 Suíça, foi a melhor dos jogos da seleção nacional no Mundial 2022.

Para o especialista, esta foi uma "arbitragem de nível superior", de um juiz que opta pelo diálogo e deixa o jogo correr.

"Duas advertências apenas absolutamente justas, decisões acertadas na grande maioria justas, decisões acertadas, deixou o jogo fluir. Foi, inequivocamente, a melhor arbitragem dos jogos de Portugal e uma das melhores do Mundial", elogia o VAR Bola Branca.

