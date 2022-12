Marcelo Rebelo de Sousa: "Uma das melhores noites do futebol português em muito tempo"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que a goleada (6-1) de Portugal à Suíça, que garantiu o apuramento para os quartos de final do Mundial 2022, foi "uma das melhores noites" do futebol português da memória recente.

Em declarações aos jornalistas, no final da partida, na Academia Johnson Semedo, na Amadora, o chefe de Estado considera que a escolha de Fernando Santos, que deu a titularidade a Gonçalo Ramos em detrimento de Cristiano Ronaldo, "funcionou bem".

"A equipa jogou bem, as substituições foram ocorrendo naturalmente e ainda houve golos depois disso. É uma das melhores noites que me lembro do futebol português em muito tempo. Correu tudo bem. Agora, Marrocos. A luta continua", projeta Marcelo.

Portugal defronta Marrocos, nos quartos de final do Mundial, no sábado, às 15h00, no Estádio Al Thumama. Jogo com relato na Renascença, em direto do Qatar, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.