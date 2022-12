Cristiano Ronaldo e o Al Nassr. “Não, não é verdade”

O avançado Cristiano Ronaldo, confrontado com a notícia do acordo com o Al Nassr, da Arábia Saudita, desmentiu o entendimento.

Em passo de corrida, CR7 respondeu apenas: “Não, não é verdade”.

O capitão da equipa das quinas foi suplente na partida de Portugal contra a Suíça (6-1) e entrou apenas aos 72 minutos.

Cristiano Ronaldo está atualmente sem contrato depois de ter rescindido contrato com o Manchester United.

Segundo o jornal “Marca”, o avançado luso terá recebido uma proposta de 500 milhões de euros por dois anos e meio.