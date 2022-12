O Portugal – Suíça, dos oitavos de final do campeonato do Mundial do Qatar, vai ser arbitrado pelo mexicano César Arturo Ramos.

A nomeação da FIFA foi conhecida este domingo.

É um reencontro da equipa das quinas com este árbitro depois do Portugal – Uruguai, do Mundial 2018, na Rússia.

A partida decisiva vai ocorrer na próxima terça-feira, em Lusail, a partir das 19h00. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.