Vitinha: "Nunca é igual perder ou ganhar"

Apesar de Portugal ter passado no primeiro lugar aos oitavos de final, Vitinha não esconde que a derrota frente à Coreia do Sul tem impacto.

"Nunca é igual perdeu ou ganhar. Queremos sempre ganhar, mesmo que seja a feijões. E não era. Felizmente ficamos no primeiro lugar, mas poderia não ter acontecido", começou por dizer, à Sport TV.

O internacional português diz que a seleção perdeu "por erros próprios".

"Sabíamos no que eles eram fortes e os pormenores que poderiam fazer a diferença e foi o que aconteceu. Não defendemos bem em certas partes do jogo, principalmente nos dois golos que ditaram o resultado. Vamos já focar nos oitavos de final, no que temos de fazer para que isto não aconteça. Vamos estar preparadíssimos para quem vier", prevê.

Foi a estreia de Vitinha em Campeonatos do Mundo, depois de não ter sido utilizado nas primeiras duas jornadas.

"Estrear-se num Mundial é um sonho de criança, mas queremos mais. Fica também um sabor amargo porque saímos com uma derrota. Ficará também sempre marcado por isso", termina.