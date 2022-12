Suíça é o adversário de Portugal nos "oitavos" do Mundial

No Estádio Lusail, o ex-FC Porto Vincent Aboubakar marcou de cabeça, aos 92 minutos, o golo que deu aos Camarões a primeira vitória no Qatar (logo depois, viu o segundo amarelo por tirar a camisola e foi expulso). E logo frente ao Brasil, que vencia há nove jogos consecutivos.

No último lance do encontro, já aos dez minutos de descontos - o árbitro tinha dado sete -, na sequência de um livre indireto, o ex-Benfica Nemanja Radonjic rematou dentro da área, mas a bola saiu ao lado.

No entanto, ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, Breel Embolo restabeleceu a igualdade. A Suíça entrou com tudo na primeira parte e, ao fim de três minutos, Remo Freuler marcou o golo do apuramento.

No Estádio 974, em Ras Abu Aboud, Doha, a Suíça foi a primeira a marcar, aos 20 minutos, por intermédio de Xherdan Shaqiri. Contudo, seis minutos depois, Aleksandar Mitrovic empatou para a Sérvia, que consumou a reviravolta ao minuto 35, com golo de Dusan Vlahovic.

A Suíça é o adversário de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2022. Os helvéticos derrotaram a Sérvia, por 3-2, esta quinta-feira, na última jornada do grupo G, e nem a vitória dos Camarões frente ao Brasil, por 1-0, os tirou do segundo lugar, que valeu o apuramento.

Com a queda do Brasil, a fase de grupos do Mundial termina sem totalistas de vitórias, 28 anos mais tarde (a última vez fora em 1994).

No final, a Suíça até ficou a um golo do primeiro lugar, o que teria empurrado o Brasil para segundo e para um duelo com Portugal nos "oitavos". As duas seleções terminam o grupo G, que foi muito equilibrado, empatadas com seis pontos, mas os brasileiros têm melhor diferença de golos (+2 contra +1). Em terceiro terminam os Camarões, com quatro pontos, e no último posto a Sérvia, com um.

Nos oitavos de final, o Brasil vai defrontar a Coreia do Sul, que terminou o grupo H na segunda posição, atrás de Portugal. Jogo marcado para a próxima segunda-feira, 5 de dezembro, às 19h00, no Estádio 974.

Portugal terá pela frente a Suíça na terça-feira, 6 de dezembro, também às 19h00, no Estádio Lusail. Jogo com relato de Carlos Dias na Renascença, em direto do Qatar, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.