Golo coreano ao cair do pano incapaz de estragar festa no auditório da Renascença

Portugal garantiu esta sexta-feira o primeiro lugar do Grupo H, apesar da derrota frente à Coreia do Sul (1-2). Ainda assim, o auditório da Renascença fez a festa pela passagem à fase seguinte do Campeonato do Mundo.

A seleção entrou com uma equipa bastante renovada e foi até um estreante em Mundiais a marcar o primeiro golo. Ricardo Horta respondia a um cruzamento de Dalot para fazer o 1-0, logo aos cinco minutos de jogo.

No entanto, dois remates certeiros dos sul-coreanos, aos 27 minutos, por Young-gwon Kim, e aos 91, por Hee-chan Hwang, ditaram a reviravolta no marcador e a qualificação da seleção asiática aos oitavos de final.