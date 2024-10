Sabalenka destrona Swiatek e é a nova rainha do ténis mundial

Há uma nova rainha do ténis mundial. A bielorrussa Aryna Sabalenka aproveitou os ajustes do final da época para saltar para a frente da polaca Iga Swiatek, na atualização desta segunda-feira do "ranking" WTA.

Sabalenka soma agora 9.706 pontos, contra 9.665 de Swiatek, uma diferença de somente 41 pontos. Foi uma ascensão meteórica para a bielorrussa, que terminara Wimbledon a mais de 4 mil pontos da polaca. Muito atrás, com 5.963 pontos, está a norte-americana Coco Gauff.

Ainda no topo da hierarquia mundial, nota para a entrada de Daria Kasatkina no "top-10", para o nono lugar, por troca direta com a norte-americana Danielle Collins, que caiu para a 11.ª posição.

A melhor portuguesa do "ranking" é Francisca Jorge, de 24 anos, que ocupa o 185.º posto, após uma subida de dois lugares. Segue-se a irmã, Matilde Jorge, de 20 anos, no 365.º lugar. São as únicas no "top-500".