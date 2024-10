Nuno Borges desce um lugar no "ranking" mundial de ténis

O tenista português Nuno Borges desce um lugar na atualização desta segunda-feira do "ranking" ATP, para 33.º.

A hierarquia mundial de ténis continua a ser liderada pelo italiano Jannik Sinner, com mais de 4 mil pontos de vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz. Em terceiro, está o alemão Alexander Zverev.

O sérvio Novak Djokovic, em quarto, e o russo Daniil Medvedev, em quinto, completam o "top-5".

A única alteração no "top-10" é a subida do búlgaro Grigor Dimitrov para o nono posto e a descida do australiano Alex de Minaur para décimo.